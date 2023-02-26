Иван Исааков
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Исаак Васильев
Мать: ?
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Иоанн Афанасиев
Мать ребёнка: Харитина Павлова
Рождение ребёнка
15.02.1839
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Харитина Павлова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1846
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Харитина Павлова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно