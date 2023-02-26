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Иван Исааков

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Исаак Васильев

Мать: ?

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Иоанн Афанасиев

Мать ребёнка: Харитина Павлова

Рождение ребёнка
15.02.1839

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Харитина Павлова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1846

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Харитина Павлова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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