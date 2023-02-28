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Соломонида Иванова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1795

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1796

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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