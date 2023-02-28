Соломонида Иванова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1795
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1796
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно