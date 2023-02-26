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Василий Фёдоров

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Место рождения

д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
11.11.1795

Жена: Соломонида Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1796

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Соломонида Иванова

д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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