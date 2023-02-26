Василий Фёдоров
Место рожденияд.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
11.11.1795
Жена: Соломонида Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1796
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Соломонида Иванова
д.Стуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно