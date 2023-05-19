Никита Никонов
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти19.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Никон Гаврилов
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Флорова
Бракосочетание
20.07.1798
Жена: Евдокия Флорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прохор Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Флорова
Рождение ребёнка
01.01.1802
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Флорова
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805
Сын: Игнат Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Флорова
Смерть
19.04.1807