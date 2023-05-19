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Никита Никонов

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

19.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Никон Гаврилов

Мать: ?

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Флорова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.07.1798

Жена: Евдокия Флорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прохор Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Флорова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Флорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Игнат Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Флорова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.04.1807
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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