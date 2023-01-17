Прохор Никитин
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Никита Никонов
Мать: Евдокия Флорова
Бракосочетание
23.07.1822
Жена: Татьяна Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1835
Дочь: Агрипина Прохорова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
07.09.1845
Сын: Сазонтий (Нилов)
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
До 1845