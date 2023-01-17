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Прохор Никитин

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Никита Никонов

Мать: Евдокия Флорова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.07.1822

Жена: Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Агрипина Прохорова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Сазонтий (Нилов)

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1845
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