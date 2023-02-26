Татьяна Васильева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти30.06.1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.07.1822
Муж: Прохор Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
30.06.1832
Рождение ребёнка
23.06.1835
Дочь: Агрипина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Никитин
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Елена (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.1845
Сын: Сазонтий (Нилов)
Отец ребёнка: Прохор Никитин