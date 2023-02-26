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Татьяна Васильева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

30.06.1832

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.07.1822

Муж: Прохор Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
30.06.1832
Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Агрипина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Никитин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: Елена (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Сазонтий (Нилов)

Отец ребёнка: Прохор Никитин

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
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