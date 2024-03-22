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Сазонтий (Нилов)

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1845

Отец: Прохор Никитин

Мать: Татьяна Васильева

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Сазонова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1871

Дочь: Дария Сазонтова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Феодосия Сазонова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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