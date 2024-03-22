Сазонтий (Нилов)
Место рождения
Дата рождения07.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1845
Отец: Прохор Никитин
Мать: Татьяна Васильева
Бракосочетание
18.10.1864
Жена: Евдокия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Сазонова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
12.03.1871
Дочь: Дария Сазонтова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Феодосия Сазонова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно