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Евдокия Михайлова

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Сазонтий (Нилов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Евдокия Сазонова

Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1871

Дочь: Дария Сазонтова

Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Феодосия Сазонова

Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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