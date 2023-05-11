Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1864
Муж: Сазонтий (Нилов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Евдокия Сазонова
Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)
Рождение ребёнка
12.03.1871
Дочь: Дария Сазонтова
Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Феодосия Сазонова
Отец ребёнка: Сазонтий (Нилов)
Смерть
Неизвестно