Евдокия Сазонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Сазонова

Евдокия Сазонова

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пахомий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1866

Отец: Сазонтий (Нилов)

Мать: Евдокия Михайлова

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1884

Муж: Никифор Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1893

Сын: Владимир Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фомин

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close