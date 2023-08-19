Евдокия Сазонова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пахомий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Рождение
1866
Отец: Сазонтий (Нилов)
Мать: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Бракосочетание
27.01.1884
Муж: Никифор Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Рождение ребёнка
26.09.1886
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Рождение ребёнка
16.07.1893
Сын: Владимир Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фомин
Смерть
Неизвестно