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Никифор Фомин

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пахомий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1864

Отец: Фома Алексеев

Мать: Матрона Миронова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1884

Жена: Евдокия Сазонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1893

Сын: Владимир Никифоров

Мать ребёнка: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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