Никифор Фомин
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пахомий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Рождение
1864
Отец: Фома Алексеев
Мать: Матрона Миронова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Бракосочетание
27.01.1884
Жена: Евдокия Сазонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Рождение ребёнка
26.09.1886
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Сергей Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Рождение ребёнка
16.07.1893
Сын: Владимир Никифоров
Мать ребёнка: Евдокия Сазонова
Смерть
Неизвестно