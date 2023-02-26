Матрона Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Никифор Фомин

Отец ребёнка: Фома Алексеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Параскева Фомина

Отец ребёнка: Фома Алексеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1871

Сын: Семён Фомин

Отец ребёнка: Фома Алексеев

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Алексеев

Смерть
Неизвестно
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