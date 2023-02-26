Матрона Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Никифор Фомин
Отец ребёнка: Фома Алексеев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Параскева Фомина
Отец ребёнка: Фома Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1871
Сын: Семён Фомин
Отец ребёнка: Фома Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Алексеев
Смерть
Неизвестно