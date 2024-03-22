Фома Алексеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Никифор Фомин
Мать ребёнка: Матрона Миронова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Параскева Фомина
Мать ребёнка: Матрона Миронова
Рождение ребёнка
01.02.1871
Сын: Семён Фомин
Мать ребёнка: Матрона Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Миронова
Смерть
Неизвестно