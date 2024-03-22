Фома Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФома Алексеев

Фома Алексеев

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Никифор Фомин

Мать ребёнка: Матрона Миронова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Параскева Фомина

Мать ребёнка: Матрона Миронова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1871

Сын: Семён Фомин

Мать ребёнка: Матрона Миронова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Миронова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close