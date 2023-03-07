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Параскева Фомина

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фома Алексеев

Мать: Матрона Миронова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1887

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Рождение ребёнка
25.12.1891

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Смерть
Неизвестно
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