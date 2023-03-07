Параскева Фомина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фома Алексеев
Мать: Матрона Миронова
Бракосочетание
02.02.1886
Муж: Фёдор Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1887
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
25.12.1891
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Смерть
Неизвестно