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Пахомий Никифоров

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

15.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никифор Фомин

Мать: Евдокия Сазонова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Тит Пахомов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Даниил Пахомов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елена Пахомова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Пахомова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фёкла Пахомова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Смерть
15.10.1880
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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