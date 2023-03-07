Пахомий Никифоров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти15.10.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Никифор Фомин
Мать: Евдокия Сазонова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Тит Пахомов
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Даниил Пахомов
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елена Пахомова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Варвара Пахомова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фёкла Пахомова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Смерть
15.10.1880