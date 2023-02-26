Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Тит Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Никифоров
Рождение ребёнка
14.12.1873
Сын: Даниил Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Никифоров
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Елена Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Никифоров
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Варвара Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Никифоров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Фёкла Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомий Никифоров
Смерть
Неизвестно