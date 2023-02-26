Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Тит Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Никифоров

Рождение ребёнка
14.12.1873

Сын: Даниил Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Никифоров

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елена Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Никифоров

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Варвара Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Никифоров

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Фёкла Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомий Никифоров

Смерть
Неизвестно
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