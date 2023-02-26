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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьян Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Артемон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иосифов

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

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