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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лукьян Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Артемон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иосифов