Матрона Яковлева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Яков Иосифов
Мать: ?
Бракосочетание
13.11.1855
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Михалченков Анисим Яковлев
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Михалченков Семён ст
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
12.02.1873
Сын: Михалченков Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Михалченков Семён Яковлев
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
08.12.1876
Сын: Михалченков Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
21.03.1879
Дочь: (Михалченкова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Рождение ребёнка
05.07.1881
Сын: Михалченков Прокопий Яковлев
Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин
Смерть
Неизвестно