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Матрона Яковлева

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Яков Иосифов

Мать: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1855

Муж: Михалченков Яков Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Михалченков Анисим Яковлев

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Михалченков Семён ст

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Рождение ребёнка
12.02.1873

Сын: Михалченков Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Михалченков Семён Яковлев

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1876

Сын: Михалченков Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1879

Дочь: (Михалченкова) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1881

Сын: Михалченков Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: Михалченков Яков Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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