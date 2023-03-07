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Михалченков Яков Ильин

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1832

Дата смерти

12.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1832

Отец: Михалченков Илья Матвеев

Мать: Анна Лукьянова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1855

Жена: Матрона Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Михалченков Анисим Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Михалченков Семён ст

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1873

Сын: Михалченков Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Михалченков Семён Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1876

Сын: Михалченков Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1879

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1881

Сын: Михалченков Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Матрона Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
12.08.1914
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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