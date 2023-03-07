Михалченков Яков Ильин
Место рождения
Дата рождения22.10.1832
Дата смерти12.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1832
Отец: Михалченков Илья Матвеев
Мать: Анна Лукьянова
Бракосочетание
13.11.1855
Жена: Матрона Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Михалченков Анисим Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Михалченков Семён ст
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1873
Сын: Михалченков Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Михалченков Семён Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
08.12.1876
Сын: Михалченков Даниил Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
21.03.1879
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
05.07.1881
Сын: Михалченков Прокопий Яковлев
Мать ребёнка: Матрона Яковлева
Смерть
12.08.1914