Александра Яковлева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти26.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Яков Иосифов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Бракосочетание
15.02.1853
Муж: Андрей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Исидор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
24.08.1859
Дочь: Наталия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
10.06.1861
Дочь: Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
11.01.1871
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
11.01.1871
Сын: Савва Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
29.03.1872
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Смерть
26.06.1887