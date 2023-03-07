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Александра Яковлева

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Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

26.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Яков Иосифов

Мать: ?

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.02.1853

Муж: Андрей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Исидор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Фёдорова - Терещенкова Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1859

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1861

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1871

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Савва Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1872

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
26.06.1887
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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