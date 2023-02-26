Василий Петров
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1843
Отец: Пётр Давидов
Мать: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Наталия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно