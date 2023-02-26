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Василий Петров

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1843

Отец: Пётр Давидов

Мать: Анна (Анисия) Алексеева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Наталия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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