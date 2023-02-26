Наталия Трофимова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.08.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1843
Отец: Трофим Стефанов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1864
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно