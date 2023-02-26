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Трофим Стефанов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.03.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1832

Жена: Агрипина (Ирина) Миронова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837

Сын: Анисим Трофимов

Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1840

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1843

Дочь: Наталия Трофимова

Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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