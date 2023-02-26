Трофим Стефанов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смерти17.03.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1832
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1837
Сын: Анисим Трофимов
Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1840
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1843
Дочь: Наталия Трофимова
Мать ребёнка: Агрипина (Ирина) Миронова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.