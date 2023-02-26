Анисим Трофимов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837
Отец: Трофим Стефанов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Мелания Анисимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Фёдор Анисимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Николай Анисимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1878
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1881
Дочь: Ирина Анисимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
15.06.1882
Сын: Тихон Анисимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: Мария Анисимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Матрона Анисимова
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1890
Сын: Сергей Анисимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Семён Анисимов
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно