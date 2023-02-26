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Анисим Трофимов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837

Отец: Трофим Стефанов

Мать: Агрипина (Ирина) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Мелания Анисимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Фёдор Анисимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Николай Анисимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1878

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1881

Дочь: Ирина Анисимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1882

Сын: Тихон Анисимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: Мария Анисимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Матрона Анисимова

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Сергей Анисимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Семён Анисимов

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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