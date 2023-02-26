Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1871

Дочь: Мелания Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Николай Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1878

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1881

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1882

Сын: Тихон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1884

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1887

Дочь: Матрона Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Сергей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Семён Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Трофимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Трофимов

Смерть
Неизвестно
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