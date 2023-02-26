Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1871
Дочь: Мелания Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Николай Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1878
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1881
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
15.06.1882
Сын: Тихон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
25.03.1884
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
20.03.1887
Дочь: Матрона Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
24.09.1890
Сын: Сергей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Семён Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Трофимов
Смерть
Неизвестно