Параскева Трофимова
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1840
Отец: Трофим Стефанов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.07.1861
Муж: Макарий Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1872
Сын: Филипп Макаров
Отец ребёнка: Макарий Артемов
Рождение ребёнка
15.01.1874
Сын: Тимофей Макаров
Отец ребёнка: Макарий Артемов
Рождение ребёнка
17.11.1876
Сын: Александр Макаров
Отец ребёнка: Макарий Артемов
Рождение ребёнка
30.03.1880
Сын: Иоанн Макаров
Отец ребёнка: Макарий Артемов
Рождение ребёнка
08.01.1881
Сын: Павел Макаров
Отец ребёнка: Макарий Артемов
Смерть
Неизвестно