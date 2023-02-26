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Параскева Трофимова

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1840

Отец: Трофим Стефанов

Мать: Агрипина (Ирина) Миронова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.07.1861

Муж: Макарий Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1872

Сын: Филипп Макаров

Отец ребёнка: Макарий Артемов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1874

Сын: Тимофей Макаров

Отец ребёнка: Макарий Артемов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Александр Макаров

Отец ребёнка: Макарий Артемов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1880

Сын: Иоанн Макаров

Отец ребёнка: Макарий Артемов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1881

Сын: Павел Макаров

Отец ребёнка: Макарий Артемов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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