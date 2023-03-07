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Макарий Артемов

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Артемий Карпов

Мать: Анастасия Варфоломеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.07.1861

Жена: Параскева Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1872

Сын: Филипп Макаров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1874

Сын: Тимофей Макаров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Александр Макаров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1880

Сын: Иоанн Макаров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1881

Сын: Павел Макаров

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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