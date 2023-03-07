Макарий Артемов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Артемий Карпов
Мать: Анастасия Варфоломеева
Бракосочетание
23.07.1861
Жена: Параскева Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1872
Сын: Филипп Макаров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
15.01.1874
Сын: Тимофей Макаров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
17.11.1876
Сын: Александр Макаров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
30.03.1880
Сын: Иоанн Макаров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
08.01.1881
Сын: Павел Макаров
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Смерть
Неизвестно