Артемий Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Карп Власов
Мать: Марина Моисеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Макарий Артемов
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
Рождение ребёнка
11.11.1837
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
Рождение ребёнка
04.05.1840
Сын: Иван Артемиев
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1843
Дочь: Анна Артемова
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Артемиева
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафия Артемова
Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева
Смерть
Неизвестно