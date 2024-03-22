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Артемий Карпов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Карп Власов

Мать: Марина Моисеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Макарий Артемов

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1837

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1840

Сын: Иван Артемиев

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1843

Дочь: Анна Артемова

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Артемиева

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафия Артемова

Мать ребёнка: Анастасия Варфоломеева

Смерть
Неизвестно
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