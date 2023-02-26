Анастасия Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Варфоломеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

02.10.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Макарий Артемов

Отец ребёнка: Артемий Карпов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1837

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Артемий Карпов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1840

Сын: Иван Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Карпов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1843

Дочь: Анна Артемова

Отец ребёнка: Артемий Карпов

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1848

Дочь: Ксения Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Карпов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агафия Артемова

Отец ребёнка: Артемий Карпов

Смерть
02.10.1883
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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