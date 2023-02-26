Анастасия Варфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1821
Дата смерти02.10.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Макарий Артемов
Отец ребёнка: Артемий Карпов
Рождение ребёнка
11.11.1837
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Артемий Карпов
Рождение ребёнка
04.05.1840
Сын: Иван Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Карпов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1843
Дочь: Анна Артемова
Отец ребёнка: Артемий Карпов
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1848
Дочь: Ксения Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Карпов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агафия Артемова
Отец ребёнка: Артемий Карпов
Смерть
02.10.1883