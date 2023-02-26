Дария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Пётр Давидов
Мать: Анна (Анисия) Алексеева
Бракосочетание
17.01.1882
Муж: Пётр Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1883
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно