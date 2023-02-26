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Дария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Пётр Давидов

Мать: Анна (Анисия) Алексеева

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
1884
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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