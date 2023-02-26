Пётр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Андреев

Пётр Андреев

avatar

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

19.11.1892

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Дария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Дария Петрова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1892
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close