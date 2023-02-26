Пётр Андреев
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смерти19.11.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Андрей Иванов
Мать: не указана
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1882
Жена: Дария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1883
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Дария Петрова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1892
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище