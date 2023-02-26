Давид Никифоров
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1760
Дата смерти29.03.1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пётр Давидов
Мать ребёнка: Агафия
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия
Смерть
29.03.1820
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.