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Давид Никифоров

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1760

Дата смерти

29.03.1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пётр Давидов

Мать ребёнка: Агафия

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия

Смерть
29.03.1820
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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