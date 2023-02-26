Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Клюев Яков Иосифов

Отец ребёнка: Клюев Иосиф

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Отец ребёнка: Клюев Иосиф

Рождение ребёнка
1803

Сын: Клюев Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Клюев Иосиф

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пётр Давидов

Отец ребёнка: Давид Никифоров

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давид Никифоров

Смерть
Неизвестно
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