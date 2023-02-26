Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Клюев Яков Иосифов
Отец ребёнка: Клюев Иосиф
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
Отец ребёнка: Клюев Иосиф
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Клюев Иосиф
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пётр Давидов
Отец ребёнка: Давид Никифоров
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давид Никифоров
Смерть
Неизвестно