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Фёдор Петров

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.02.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1846

Отец: Пётр Давидов

Мать: Анна (Анисия) Алексеева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1877

Сын: Ананий Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Евсигней Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Рождение ребёнка
05.12.1885

Сын: Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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