Фёдор Петров
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.02.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1846
Отец: Пётр Давидов
Мать: Анна (Анисия) Алексеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
?.09.1877
Сын: Ананий Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Евсигней Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Рождение ребёнка
05.12.1885
Сын: Николай Фёдоров
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно