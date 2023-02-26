Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1873

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1877

Сын: Ананий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Евсигней Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Рождение ребёнка
05.12.1885

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Петров

Смерть
Неизвестно
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