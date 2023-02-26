Анастасия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1873
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
?.09.1877
Сын: Ананий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Евсигней Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
05.12.1885
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Петров
Смерть
Неизвестно