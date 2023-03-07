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(Шлыкова) Анна Алексеева

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.02.1823

Дата смерти

28.10.1854

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1823

Отец: Шлыков Алексей Ильин

Мать: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.06.1843

Муж: Ерошенков Григорий Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
28.10.1854
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: найдены части тела
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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