(Шлыкова) Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения04.02.1823
Дата смерти28.10.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1823
Отец: Шлыков Алексей Ильин
Мать: Фотиния (Трофимова)
Бракосочетание
04.06.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
28.10.1854
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: найдены части тела
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище