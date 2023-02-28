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(Шлыкова) Матрона Алексеева

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.03.1820

Дата смерти

19.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1820

Отец: Шлыков Алексей Ильин

Мать: Фотиния (Трофимова)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1848

Муж: Михалченков Илья Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852

Дочь: Федора Ильина

Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1857

Дочь: Наталия Ильина

Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.02.1875
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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