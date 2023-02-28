(Шлыкова) Матрона Алексеева
Место рождения
Дата рождения26.03.1820
Дата смерти19.02.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1820
Отец: Шлыков Алексей Ильин
Мать: Фотиния (Трофимова)
Бракосочетание
24.10.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852
Дочь: Федора Ильина
Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1855
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1857
Дочь: Наталия Ильина
Отец ребёнка: Михалченков Илья Матвеев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.02.1875
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.