Ефросинья Михайлова
Место рожденияд.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883
Отец: Михаил Антонов
Мать: Параскева Романова
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1903
Муж: Игнатий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1903
Дочь: Татьяна Игнатиева
Отец ребёнка: Игнатий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1907
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Петров
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1909
Сын: Павел Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Петров
д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1912
Сын: Григорий Игнатиев
Отец ребёнка: Игнатий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1914
Сын: Пётр Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Петров
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно