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Ефросинья Михайлова

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Место рождения

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883

Отец: Михаил Антонов

Мать: Параскева Романова

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1903

Муж: Игнатий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1903

Дочь: Татьяна Игнатиева

Отец ребёнка: Игнатий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Петров

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1909

Сын: Павел Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Петров

д.Сутоки ( Трубки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Григорий Игнатиев

Отец ребёнка: Игнатий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1914

Сын: Пётр Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Петров

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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