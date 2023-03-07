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Чепелкина Васса Михайлова

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.08.1846

Дата смерти

01.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1846

Отец: Михаил Евстафиев

Мать: Евдокия Семёнова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Чепелкин Николай Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.04.1864

Дочь: Жильцова Александра Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1871

Дочь: Терешкова Анна Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1874

Дочь: Ульяния Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1877

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Домника Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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