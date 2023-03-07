Чепелкина Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения13.08.1846
Дата смерти01.07.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1846
Отец: Михаил Евстафиев
Мать: Евдокия Семёнова
Бракосочетание
28.10.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.04.1864
Дочь: Жильцова Александра Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1871
Дочь: Терешкова Анна Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1874
Дочь: Ульяния Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1877
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Домника Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1884
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Чепелкин Николай Харитонов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.07.1905
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище