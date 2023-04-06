Иван Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения13.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1856
Отец: Лаврентий Дмитриев
Мать: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Леонтий Иванов
Мать ребёнка: Христина Васильева
Бракосочетание
05.11.1876
Жена: Христина Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1881
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Христина Васильева
Рождение ребёнка
05.06.1883
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Христина Васильева
Рождение ребёнка
30.09.1885
Дочь: Устиния Иванова
Мать ребёнка: Христина Васильева
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Христина Васильева
Рождение ребёнка
14.09.1891
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Христина Васильева
Смерть
Неизвестно