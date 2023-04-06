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Иван Лаврентиев

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1856

Отец: Лаврентий Дмитриев

Мать: Пелагея Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Христина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1881

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1883

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1885

Дочь: Устиния Иванова

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1891

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Христина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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