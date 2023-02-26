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Христина Васильева

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Место рождения

Оршанский уезд Могилёвской губернии

Дата рождения

1858

Дата смерти

04.06.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Оршанский уезд Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1872

Сын: Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1876

Муж: Иван Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1881

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1883

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1885

Дочь: Устиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1891

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.06.1892
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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