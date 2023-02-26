Христина Васильева
Место рожденияОршанский уезд Могилёвской губернии
Дата рождения1858
Дата смерти04.06.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Оршанский уезд Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1872
Сын: Леонтий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Бракосочетание
05.11.1876
Муж: Иван Лаврентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1881
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
05.06.1883
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
30.09.1885
Дочь: Устиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Рождение ребёнка
14.09.1891
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентиев
Смерть
04.06.1892
Причина смерти: от натуральной