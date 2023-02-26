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Росейцев Иосиф Парфенов

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

04.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878

Отец: Росейцев Парфений Фёдоров

Мать: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Российцева Гликерия Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: (Росейцева) Анна Иосифова

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: (Росейцева) Ефросиния Иосифова

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: (Росейцева) Агрипина Иосифова

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: (Российцева) Мария Иосифова

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Российцев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Сын: Российцев Александр Иосифов

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Российцев Степан (Стефан) Иосифович

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: (Росейцева) Александра Иосифова

Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой; санитар 143-й Варшавский госпиталь
Смерть
Неизвестно

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