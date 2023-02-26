Росейцев Иосиф Парфенов
Место рождения
Дата рождения04.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1878
Бракосочетание
11.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: (Росейцева) Анна Иосифова
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: (Росейцева) Ефросиния Иосифова
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: (Росейцева) Агрипина Иосифова
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
09.02.1908
Дочь: (Российцева) Мария Иосифова
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Российцев Николай Иосифович
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
10.04.1912
Сын: Российцев Александр Иосифов
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Российцев Степан (Стефан) Иосифович
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: (Росейцева) Александра Иосифова
Мать ребёнка: Российцева Гликерия Ефремова
Военная служба
1917
рядовой; санитар 143-й Варшавский госпиталь
Смерть
Неизвестно