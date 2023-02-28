Российцева Гликерия Ефремова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1903
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
20.09.1904
Дочь: Ефросиния Иосифова
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: Агрипина Иосифова
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
09.02.1908
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Российцев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
10.04.1912
Сын: Российцев Александр Иосифов
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Российцев Степан (Стефан) Иосифович
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Рождение ребёнка
14.05.1915
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов
Смерть
Неизвестно