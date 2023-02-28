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Российцева Гликерия Ефремова

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Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: ?

Мать: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Росейцев Иосиф Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1903

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1904

Дочь: Ефросиния Иосифова

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: Агрипина Иосифова

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Российцев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Сын: Российцев Александр Иосифов

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Российцев Степан (Стефан) Иосифович

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1915

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Росейцев Иосиф Парфенов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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