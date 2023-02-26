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Мужской

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Не указан

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Не указана

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Российцева Гликерия Ефремова

Мать ребёнка: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Лаврентий Ефремов

Мать ребёнка: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Логунова Мария Ефремова

Мать ребёнка: ?

д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Константин Ефремов

Мать ребёнка: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
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