?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Российцева Гликерия Ефремова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Лаврентий Ефремов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Логунова Мария Ефремова
Мать ребёнка: ?
д.Починок Семеновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Константин Ефремов
Мать ребёнка: ?