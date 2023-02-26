Пётр Федосов
Место рожденияд.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1854
Отец: Федосий (Михайлов)
Мать: Евдокия Петрова
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1883
Жена: Александра (Семёнова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1883
отставной канонир
Рождение ребёнка
30.03.1884
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
15.12.1885
Сын: Даниил Петров
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
04.05.1887
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
02.06.1894
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Рождение ребёнка
27.12.1901
Дочь: Анисия Петрова
Мать ребёнка: Александра (Семёнова)
Смерть
Неизвестно