Пётр Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Федосов

Место рождения

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1854

Отец: Федосий (Михайлов)

Мать: Евдокия Петрова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1883

Жена: Александра (Семёнова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1883
отставной канонир
Рождение ребёнка
30.03.1884

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1885

Сын: Даниил Петров

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1887

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Анисия Петрова

Мать ребёнка: Александра (Семёнова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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