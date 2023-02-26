Александра (Семёнова)
Место рожденияд.Асиновцы ( Осиновицы ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Асиновцы ( Осиновицы ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1883
Муж: Пётр Федосов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1884
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
15.12.1885
Сын: Даниил Петров
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
04.05.1887
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
05.04.1892
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
02.06.1894
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
05.12.1895
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
28.10.1898
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Рождение ребёнка
27.12.1901
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Федосов
Смерть
Неизвестно