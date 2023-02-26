Александра (Семёнова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра (Семёнова)

Александра (Семёнова)

avatar

Место рождения

д.Асиновцы ( Осиновицы ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Асиновцы ( Осиновицы ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1883

Муж: Пётр Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1884

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1885

Сын: Даниил Петров

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1887

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1895

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1898

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1901

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Федосов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close