Федосий (Михайлов)
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти03.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Зубков Аким Федосиев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Жена: Анастасия Иродионова
Сын: Стефан Федосов
Мать ребёнка: Анастасия Трофимова
Жена: Евдокия Петрова
Дочь: Лазарева Мария Федосова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Иван Федосов
Мать ребёнка: Анастасия Трофимова
Сын: Алексей Федосов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Василий Федосиев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Георгий Федосов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Фёдор Федосов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Ефим (Федотов)
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Пётр Федосов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Дочь: Лепёшкина Акилина Федосова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Дочь: Стефанида Феодосиева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Федот Феодосиев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Дочь: Наталья Федосова
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Сын: Илья Федосов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Жена: Анастасия Трофимова