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Федосий (Михайлов)

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Место рождения

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

03.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: ?

Мать: ?

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубков Аким Федосиев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1830

Жена: Анастасия Иродионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1836

Сын: Стефан Федосов

Мать ребёнка: Анастасия Трофимова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.05.1842

Жена: Евдокия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1843

Дочь: Лазарева Мария Федосова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1843

Сын: Иван Федосов

Мать ребёнка: Анастасия Трофимова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1845

Сын: Алексей Федосов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Василий Федосиев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Георгий Федосов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Фёдор Федосов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Ефим (Федотов)

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1854

Сын: Пётр Федосов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Лепёшкина Акилина Федосова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Стефанида Феодосиева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Федот Феодосиев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1864

Дочь: Наталья Федосова

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Илья Федосов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Трофимова

Смерть
03.12.1871
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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