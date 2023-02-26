Лепёшкина Акилина Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепёшкина Акилина Федосова

Лепёшкина Акилина Федосова

avatar

Место рождения

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.05.1857

Дата смерти

25.08.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1857

Отец: Федосий (Михайлов)

Мать: Евдокия Петрова

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1876

Сын: Лепёшкин Михаил Антонов

Отец ребёнка: Лепёшкин Антоний Петров

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепёшкин Антоний Петров

Смерть
25.08.1879
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close