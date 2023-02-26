Лепёшкина Акилина Федосова
Место рожденияд.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.05.1857
Дата смерти25.08.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1857
Отец: Федосий (Михайлов)
Мать: Евдокия Петрова
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1876
Отец ребёнка: Лепёшкин Антоний Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1879
Причина смерти: от натуральной