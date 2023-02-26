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Алексей Федосов

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Место рождения

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1845

Дата смерти

15.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1845

Отец: Федосий (Михайлов)

Мать: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1871

Сын: Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.04.1911
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище
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