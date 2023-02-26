Алексей Федосов
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1845
Дата смерти15.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1845
Отец: Федосий (Михайлов)
Мать: Евдокия Петрова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1871
Сын: Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
15.04.1911
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище