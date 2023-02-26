Лазарева Мария Федосова
Место рожденияд.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.04.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1843
Отец: Федосий (Михайлов)
Мать: Евдокия Петрова
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.09.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.10.1862
Сын: Терентий Минин
Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1871
Сын: Тимофей Минин
Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872
Сын: Сергей Минин
Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1882
Дочь: Федора (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно