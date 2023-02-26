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Лазарева Мария Федосова

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Место рождения

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.04.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1843

Отец: Федосий (Михайлов)

Мать: Евдокия Петрова

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.09.1861

Муж: Мина (Михаил) Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.10.1862

Сын: Терентий Минин

Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1871

Сын: Тимофей Минин

Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872

Сын: Сергей Минин

Отец ребёнка: Мина (Михаил) Ермолаев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1882

Дочь: Федора (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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