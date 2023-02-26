Тимофей Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Минин

Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1871

Отец: Мина (Михаил) Ермолаев

Мать: Лазарева Мария Федосова

Бракосочетание
17.05.1896

Жена: Евдокия Акакиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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