Тимофей Минин
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1871
Отец: Мина (Михаил) Ермолаев
Мать: Лазарева Мария Федосова
Бракосочетание
17.05.1896
Жена: Евдокия Акакиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно